Eine Frau soll von ihrem damaligen Partner mehrfach misshandelt worden sein. Der 34-Jährige soll sie mit einem Ledergürtel geschlagen und dann vergewaltigt haben. Nun beginnt der Prozess.

Über ein Jahr lang soll der Mann seine damalige Lebensgefährtin immer wieder angegriffen und geschlagen haben. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung und Vergewaltigung vor.

Konkret geht es um fünf Taten zwischen Oktober 2016 und Dezember 2017. Bei einem dieser Gewaltausbrüche soll der Angeklagte sogar einen Ledergürtel eingesetzt und sie damit verprügelt haben. In einem weiteren Fall soll er die Frau gewürgt haben, bis sie keine Luft mehr bekam und Todesangst erlitt.

Vorwurf der Vergewaltigung

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Außerdem soll der heute 34-Jährige sie im Oktober 2016 gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Am Freitag beginnt der Prozess gegen den Mann vor der Großen Strafkammer.