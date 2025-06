Frauen am Hauptbahnhof belästigt und im Knast blank gezogen – 35-Jähriger vor Gericht

Immer wieder gibt es Gewalttaten am Hamburger Hauptbahnhof. Ob physische Gewalt wie bei der Messerattacke am 23. Mai oder – wie in diesem Fall – sexuelle Gewalt. Im März 2024 soll ein Mann zwei Frauen am Hauptbahnhof begrabscht haben. In der Untersuchungshaft belästigte er außerdem eine Justizangestellte, so der Vorwurf. Am Montag muss er sich vor dem Amtsgericht Hamburg wegen sexueller Belästigung verantworten.

Der 35-jährige Angeklagte soll am 3. März 2024 am Hauptbahnhof einer Passantin an den Po gegriffen haben – nachdem sie zuvor abgelehnt hatte, von ihm Blumen zu kaufen. Eine ähnliche Situation soll sich nur zehn Tage später ereignet haben: Am Hauptbahnhof fasste er laut Anklage einer Frau unvermittelt zwischen die Beine.

Auch in Untersuchungshaft machte er weiter: Vor einer Justizvollzugsbediensteten soll er sich entblößt und sie auf vulgäre Art angesprochen. Am 30. Juni wird dem Mann deshalb vor dem Amtsgericht Hamburg der Prozess gemacht.