Dieser Mann soll seine Ex-Freundin in den Tod getrieben haben – Prozess in Hamburg

Im August 2024 stürzt eine Frau vom Balkon ihrer Wohnung im 4. Stock. Die 36-Jährige wird schwer verletzt und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Zunächst geht die Polizei von einem Unfall oder Suizid aus. Doch dann rückt der Ex-Freund in den Fokus der Ermittler. Jetzt steht der 32-Jährige vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft Anouar B. Körperverletzung mit Todesfolge vor. Am 17. August hatten er und seine Ex-Freundin laut Anklage einen Streit in deren Wohnung an der Schellingstraße in Eilbek. Der 36-Jährige soll sie dabei mit einem Brotmesser in den Daumen geschnitten, ihr büschelweise die Haare ausgerissen und ihr die Luft abgedrückt haben.

Um den Angriffen zu entgehen, soll die Frau in ihrer Verzweiflung panisch über das Geländer ihres Balkons gestiegen sein und sich aus dem vierten Stockwerk 15 Meter in die Tiefe gestürzt haben. Die gegen 16.30 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte mit zehn Rettungskräften und einem Notarzt an, um die lebensgefährlich verletzte Frau zu behandeln. Sie war noch ansprechbar und sagte ihnen, dass ihr Freund der Täter gewesen sei. Dann wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Klimawandel: Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns „Wetter wie in Mailand“

Hamburgs bekanntester Meteorologe prognostiziert uns Nicht nur im Fußball: Firmen, Kultur, Sport – hier ist Hamburg 1. Liga

Parkplätze: „Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“

„Hat Tschentscher Sie eingenordet, Herr Tjarks?“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Schale für die HSV-Party am Rathaus & St. Paulis Zukunfts-Plan

für die am Rathaus & 20 Seiten Plan7: Lotto King Karl im Stadtpark, hoch spannender Spion-Thriller im Kino & Kultur-Tipps für jeden Tag

Als die Polizei zur Spurensicherung in die Wohnung kam, war der 32-Jährige bereits geflüchtet. Doch er rückte schnell in den Fokus der Ermittler, nachdem dort Spuren einer schweren Auseinandersetzung festgestellt wurden. Zudem hatte es in der Vergangenheit bereits mehrfach Polizeieinsätze an der Adresse gegeben.

Anouar B. wurde nach einer Fahndung in Italien gefasst. (Archivbild) Polizei Hamburg Anouar B. wurde nach einer Fahndung in Italien gefasst. (Archivbild)

Hamburg-Eilbek: Frau stirbt nach Balkonsturz – Ex-Freund vor Gericht

Im September veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des Verdächtigen und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Anouar B. hatte sich inzwischen ins Ausland abgesetzt, weshalb die Ermittler ihn mit einem europäischen Haftbefehl suchten. Anfang November dann wurde der Marokkaner in Vigevano (Italien) in der Nähe von Mailand aufgespürt, durch örtliche Polizeikräfte verhaftet und wenig später nach Hamburg ausgeliefert. Ab Mittwoch wird ihm vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gemacht.