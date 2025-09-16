Frau (30) soll Vater ihres Babys niedergestochen haben

Eine junge Mutter steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Sie soll in ihrer Wohnung mit einem Messer mehrfach auf den Vater ihres Kindes eingestochen haben. Nur eine Notoperation rettete sein Leben.

Am Abend des 4. März 2025 soll es gegen 22.40 Uhr in ihrer Wohnung an der Kieler Straße zu einem heftigen Streit gekommen sein. Die Angeklagte und der Vater ihres Säuglings – beide alkoholisiert – sollen aneinandergeraten sein.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die 30-Jährige irgendwann ein Messer genommen und mehrmals in Richtung Oberkörper des Mannes gestochen haben. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an Händen und am Unterarm, außerdem eine Wunde im Hals-Nacken-Bereich sowie eine fünf Zentimeter tiefe Stichverletzung in der Brust. Dabei wurde die Lunge perforiert.

Frau wegen Angriff auf Vater ihres Babys vor Gericht

Eine Nachbarin rief die Polizei, die wiederum einen Notarzt verständigte. Der Mann wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Dort retteten Ärzte sein Leben mit einer Notoperation.

Am Dienstag wird der mutmaßlichen Täterin vor dem Hamburger Landgericht wegen versuchten Totschlags der Prozess gemacht. (jek)