Frau soll Rollstuhlfahrer ausgeraubt haben – 56-Jährige vor Gericht

Eine Frau steht wegen einer Reihe von Diebstählen vor Gericht. Sie soll über Jahre hinweg mehrere Leute in St. Georg in der Nähe des Hauptbahnhofs beklaut haben, darunter auch einen Mann im Rollstuhl. Nun muss sie sich vor Gericht verantworten.

Der 56-jährigen Frau wird räuberischer Diebstahl, Diebstahl mit Waffen, Raub in Tateinheit mit Körperverletzung und Computerbetrug vorgeworfen. Die Taten liegen schon mehrere Jahre zurück. Am 11. Juli 2021 soll sie beispielsweise im Bereich Steindamm einem Mann einen 10-Euro-Schein aus dessen Handyhülle genommen haben. Als der versuchte, ihn wieder zurückzubekommen, soll sie ihn weggeschubst haben.

Am 26. November 2022 soll sie einem Textildiscounter in der Baumeisterstraße Klamotten, einen Regenschirm und ein USB-Ladekabel im Gesamtwert von 39,93 Euro geklaut haben. Während der Tat soll sie in ihrer rechten Jackentasche griffbereit ein ausgeklapptes Messer mit sich geführt haben.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

Wut auf den „Boomer-Soli”: Die große Renten-Diskussion und was Leser und Experten zum Thema sagen

Kinder-Soldat im Rotlicht-Krieg: Wie Polizistensohn Mike F. (15) zum Attentäter wurde

Idyllisches Bergedorf: Teil zwei der Serie „Ferien in Hamburg”

Straße verscherbelt: Warum Anwohner jetzt Wegzoll fürchten

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

20 Seiten Sport: Wie uns die DFB-Frauen bei der EM in der Schweiz begeistert haben

20 Seiten Plan7: Was, wann, wo? Von Theater über Bühne bis Konzerte: der Kultur-Überblick für August

Besonders perfide: Auch vor einem Rollstuhlfahrer soll sie bei ihrer Diebestour nicht Halt gemacht haben. Am 22. April 2023 soll sie ihm gegen Mittag an der Adenauerallee im Bereich der Bushaltestelle begegnet sein. In der linken Brusttasche hatte der Mann sein Portemonnaie verstaut. Die Frau soll sich ihm genähert und ihn zunächst nach Geld gefragt haben. Als er ihr keines geben wollte, soll sie einfach nach der Geldbörse gegriffen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Hauptbahnhof hat ein neues Parkhaus – für Fahrräder!

Rollstuhlfahrer beklaut – mutmaßliche Diebin vor Gericht

Zwar versuchte der Mann, mit der linken Hand noch den Zugriff abzuwehren, doch die Frau soll daraufhin seine Hand mit ihren Fingernägeln aufgekratzt und ihm die Geldbörse mit 60 Euro darin sowie drei in der Brusttasche befindliche Schlüssel entrissen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Radikaler Vorschlag: Ein neuer Hauptbahnhof für Hamburg – das steckt dahinter

Laut Anklage kaufte sie mit seiner EC-Karte zwischen 12.40 Uhr und 17.10 Uhr insgesamt 16 Mal ein – unter anderem Tabakwaren und Lebensmittel im Wert von insgesamt rund 220 Euro.

Am Dienstag wird ihr vor dem Amtsgericht St. Georg der Prozess gemacht.