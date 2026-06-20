Sabina G. soll versucht haben ihr Haus abzufackeln und ihren Mann zu töten. Jetzt wurde sie verurteilt.

In Saal 237 des Landgerichtes sitzt auf der vordersten Bank im Zuschauerraum eine Frau und weint. Sabina G. dreht den Kopf zu ihr und lächelt müde. Sie scheint das Urteil, das gerade in ihrem Fall gesprochen wurde, zu akzeptieren – ein Urteil, das sie für fast zwei Jahre hinter Gitter bringt.

Die 40-Jährige war des versuchten Totschlags und der versuchten Brandstiftung angeklagt. Am 31. Oktober 2025 soll sie die Wohnzimmergardinen in dem Haus, in dem sie mit ihren Eltern und ihrer Familie lebte, in Brand gesetzt haben. Kurz zuvor habe sie die Tat bei ihrem Vater angekündigt.

Sabina G. zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt

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In der Tatnacht – Halloween – soll Sabina G. mit einem Feuerzeug die Gardinen gegen 22.30 Uhr in Brand gesetzt haben. Doch ihr Ehemann schritt ein. Er löschte die Gardinen und brachte sie nach draußen, so die Anklage. Sabina G. soll daraufhin ein Küchenmesser mit 15 Zentimeter Klingenlänge genommen haben und damit auf ihren Mann zugegangen sein. Der entwaffnete sie, brachte sie ins Schlafzimmer und rief die Polizei.

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Das Gericht verurteilt Sabina G. wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Bedrohung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft. Sie sei vermindert schuldfähig gewesen, den versuchten Totschlag könne man ihr nicht nachweisen. Die Strafe wird nicht zur Bewährung ausgesetzt. Erneute Ausraster seien erwartbar und es bestehe Fluchtgefahr, so die Richterin.

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Richterin über die Tat: „Sie brachten Ihre Verzweiflung zum Ausdruck“

„Sie haben tagsüber schon viel Alkohol getrunken“, sagt die Richterin und fügt hinzu: „Aber der Alkohol ist nicht das Problem.“ Sabina G. sei im vergangenen Oktober in einer schweren depressiven Phase gewesen. „Es ging Ihnen an dem Tag gar nicht gut. Sie waren verzweifelt und hatten Angst“, fährt Vorsitzende fort.

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Sabina G. sei bereits häufiger zu Hause laut geworden und habe Gegenstände geschmissen. Videos ihrer Ausraster waren auch bei Gericht begutachtet worden. „Sie schlagen sofort um sich“, sagt die Richterin. Während der Verhandlung habe die Angeklagte einen Sachverständigen beleidigt und ihrem Verteidiger den Vorwurf gemacht, er würde sie nicht richtig vertreten. Auch der Richterin sei sie mehrfach ins Wort gefallen.





Während der Urteilsverkündung ist Sabina G. jedoch still. Sie schaut auf den Tisch vor sich, dann zur Kammer, nickt bei einigen Passagen der Erklärung und schaut kurz ins Publikum.

Das Jugendamt sei bereits eingeschaltet gewesen. Der 40-Jährigen habe der Entzug der Kinder gedroht – eine zusätzliche Belastung, die ihre Tat zu Halloween erklären könnte. „Warum machten Sie das? Das hat man sich ja gefragt“, sagt die Richterin über den Tatvorwurf. „Sie brachten ihre Verzweiflung und ihren Frust zum Ausdruck“, erklärt sie.



