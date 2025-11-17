Frau nach Abend in der Schanze überfallen: „Er schrie mich an, griff mir in den Slip“
Nach einem fröhlichen Abend mit Freunden wird der Heimweg einer jungen Hamburgerin zum Horrortrip: Ein Fremder verfolgt sie durch Marienthal, kommt immer näher – bis er plötzlich mit offener Hose angreift, ihr den Rock hochzieht und sie betatscht. Nur ihre panischen Schreie retten sie. Jetzt beginnt der Prozess gegen den 34-Jährigen, der sich im Gerichtssaal unscheinbar gibt.
