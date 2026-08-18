Sie griff ihn an, nachdem sie Sex hatten: Im Mordprozess hat eine Frau gestanden, ihren Ex erstochen zu haben.

Ihr Ex flüchtete blutend aus dem Fenster, kurz danach starb er im Krankenhaus. Vor dem Landgericht steht nun seine ehemalige Partnerin Joana C. (42). Sie ist wegen Mordes angeklagt – und hat beim Prozessauftakt am Dienstag ein Geständnis abgelegt. Der Fall hatte Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt.

„Es ist richtig, dass ich ihn mit dem Messer tödlich verletzt habe. Das ist der schlimmste Fehler meines Lebens und ich schäme mich“, sagte sie in einer Einlassung, die ihre beiden Verteidiger verlasen. Sie trägt einen schwarzen Hosenanzug, ein weißes Oberteil und verbirgt ihr Gesicht hinter einer Mappe, als Pressefotografen ihre Bilder machen.

Frau angeklagt: Messerangriff nach dem Sex

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Den Vorwurf, aus Habgier gehandelt und ihren Ex Ebenezer A. (35) außerdem ausgeraubt zu haben, wies die Ghanaerin dagegen von sich. „Ich habe das nicht wegen Geld oder Eifersucht getan. Was ich getan habe, habe ich aus purer Verzweiflung getan.“ Sie gab auch zu, dass sie aufgrund der Lügen und des möglichen Doppellebens des 35-Jährigen in der Zeit vor der Tat bereits Tötungsfantasien gehabt habe.

Der Anklage zufolge soll die Frau am 19. Februar in ihrer Wohnung am Wilhelmine-Hundert-Weg (Neuallermöhe) ihren Ex-Partner mit zwei Messerstichen in den Hals zunächst schwer verletzt haben. Zuvor hätten sie Sex gehabt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau schließlich ein im Bett verstecktes Messer zog und dem nackten Mann zweimal in den Hals stach. Der Mann sei schwer verletzt aus dem Schlafzimmer geflüchtet und aus dem Küchenfenster in der ersten Etage gesprungen.

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Ebenezer A. sprang mit einer schweren Stichverletzung aus dem 1. Stock und starb. Nun steht seine Ex-Partnerin vor Gericht. hfr/Zoe Clausen

Der Mann überlebte den Angriff nicht. Er sei wenige Meter von dem Wohnhaus zusammengebrochen und noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben. Die Frau wurde noch in der Wohnung festgenommen. Die Angeklagte und das Opfer sollen ein gemeinsames Kind haben.

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Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage geplant. (dpa/paul)