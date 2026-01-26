Frau (67) soll versucht haben, ihren Ex-Chef anzuzünden – Anklage!

Maske, falscher Bart, Diesel im Glas – und ein Feuerzeug in der Hand. In Finkenwerder soll eine Frau ihren früheren Chef angegriffen haben. Nur weil er Abstand hielt, kam es nicht zur Katastrophe. Jetzt muss sich die 67-Jährige vor Gericht verantworten.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchte gefährliche Körperverletzung vor. Die Tat liegt schon anderthalb Jahre zurück. Am 22. August 2024 soll sie sich zur Wohnanschrift ihres ehemaligen Arbeitgebers in Finkenwerder begeben haben. Damit er sie nicht erkennt, soll sie eine FFP2-Maske getragen und außerdem einen Bart zum Ankleben bei sich getragen haben.

Finkenwerder: Frau attackiert Ex-Chef mit Diesel und Feuerzeug – Prozess vor Gericht

Als der Ex-Chef sie erkannte und ansprach, soll sie ihm plötzlich ein Glas mit Dieselkraftstoff übergeschüttet haben. Mit einem Feuerzeug in der Hand soll sie dann auf ihn zugegangen sein. Der Mann entfernte sich von ihr und alarmierte die Polizei.

Am Montag wird ihr vor dem Amtsgericht Harburg der Prozess gemacht. (jek)