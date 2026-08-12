Mitten in einer Verhandlung am Hamburger Landgericht soll ein Angeklagter die Kontrolle verloren haben. Er soll einen Polizeibeamten mit einer Flasche beworfen und versucht haben, ihn zu attackieren.

Der Prozess beginnt am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht. Daniel Reinhardt/Picture Alliance/dpa

Ein Mann muss sich erneut vor Gericht verantworten. Der 45-Jährige hatte während eines Prozesses einen Polizisten angegriffen. Jetzt muss er sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Zu dem Vorfall kam es laut Staatsanwaltschaft am 4. Juli 2024 während einer kurzen Pause in einem Schwurgerichtsprozess. Damals soll der Angeklagte auf einen als Zeugen anwesenden Polizisten losgegangen sein.

Prozess gegen mutmaßlichen Flaschenwerfer beginnt am Mittwoch

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Laut Anklage bezeichnete er den Beamten als „Lügner“ und „Wichser“. Anschließend soll er eine halb gefüllte Plastikflasche nach dem Polizisten geworfen haben.





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Der Wurf verfehlte den Beamten jedoch. Verletzt wurde er nicht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft verhinderten der Verteidiger des Angeklagten und zwei Justizwachtmeisterinnen außerdem, dass er den Polizisten körperlich angreifen konnte.

Ab Mittwoch muss er sich vor der Großen Strafkammer verantworten.