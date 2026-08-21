Eine Frau soll mehrfach ungültige Dauerkarten für den VIP-Bereich des HSV verkauft haben. Nun steht sie vor Gericht.

Eine Frau (42) soll im Internet mehrere Menschen betrogen haben. Nun ist sie wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 35 Fällen angeklagt. Am Freitag muss sie sich vor dem Amtsgericht Altona verantworten.

Zwischen September 2024 und Januar 2025 soll sie 33-mal im Internet HSV-Dauerkarten für den VIP-Bereich im Volksparkstadion angeboten haben. Die vermeintlich gültigen Tickets habe sie jedoch nicht bezahlt, wodurch die Tickets ihre Gültigkeit verloren und somit den Käufern der Zutritt zu den Veranstaltungen verweigert wurde. Insgesamt habe sie mehr als 100 Tickets für etwa 17.000 Euro verkauft.

Ungültige HSV-Dauerkarten verkauft? Frau angeklagt

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Außerdem soll die 42-Jährige im November 2024 drei Nächte in einem Fünf-Sterne-Hotel verbracht haben. Dort hinterlegte sie laut Anklage eine ungültige Kreditkarte und beglich die Rechnung in Höhe von 1500 Euro nicht.

Ein weiterer Betrugsfall soll im Januar 2025 vorgefallen sein. Da habe sich die Angeklagte von einer anderen Frau 1500 Euro geliehen, welche sie nie zurückgezahlt habe – obwohl sie sich schriftlich dazu verpflichtet habe. (js)