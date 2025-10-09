Schläger mit Spielzeugpistole – kurioser Fall am Hauptbahnhof

Vor dem Amtsgericht St. Georg muss sich am Donnerstag ein 37-jähriger Mann verantworten. Er soll am 25. Oktober 2024 am Eingang der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof einen Passanten bedrängt und anschließend attackiert haben.

Das Opfer schlug laut Anklage zurück, um sich zu befreien, und flüchtete in das Bahnhofsgebäude. Doch die Auseinandersetzung ging weiter.

Plötzlich zog der Angeklagte eine Spielzeugwaffe

Der 37-Jährige soll dem Mann nachgesetzt, ihn am Kopf getroffen und mehrfach mit der Faust geschlagen haben. Erst als er zu Boden gebracht wurde, beruhigte sich die Situation – vorerst.

Dann der nächste Schock: Der Angeklagte soll eine täuschend echt aussehende Saugnapfpistole gezogen und auf den Passanten sowie einen weiteren Mann gezielt haben – bevor er schließlich überwältigt wurde. (apa)