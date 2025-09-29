Falsche Handwerker vor Gericht: Rentner beklaut und betrogen

Sie gaben sich vor Rentnern als Handwerker aus – und kassierten mit ihrer Betrugsmasche hohe Geldsummen. Zwei mutmaßliche Betrüger müssen sich am Montag vor Gericht verantworten.

Ein Rückblick ins Jahr 2022: Im Mai soll sich der heute 28-jährige K. gemeinsam mit drei weiteren Mittätern gegenüber einer 80-Jährigen in Bramfeld als Handwerker ausgegeben haben. Die Gruppe hätte der Frau Arbeiten an ihrem Reihenhaus angeboten – und dafür eine Vorauszahlung in Höhe von insgesamt 12.800 Euro sowie Schmuck im Wert von etwa 500 Euro bekommen. Die Arbeiten verrichteten die Männer nie.

Tausende Euros als Vorauszahlung kassiert

Ende November soll K. die Betrugsmasche gemeinsam mit dem ebenfalls angeklagten, heute 54-jährigen C. bei einem 90-Jährigen in Billstedt wiederholt haben: Unter dem Vorwand von Reparaturarbeiten am Kamin verlangten die beiden eine Zahlung von 150 Euro. Während sie sich in dem Haus des Geschädigten aufhielten, sollen die Angeklagten außerdem Bargeld in Höhe von 2000 Euro gestohlen haben.

Am Montag müssen sich K. und C. nun ab 9.30 Uhr wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Barmbek verantworten. K. ist zudem wegen bandenmäßigen Betrugs angeklagt. (mp)