Fake-Überfall auf Drogerie? Prozess um erfundenen Raub in Groß Borstel

Ein 38-jähriger Mann muss sich vor Gericht verantworten. Er soll zusammen mit einer Kassiererin einen Raubüberfall in einem Drogeriemarkt vorgetäuscht haben.

Die Einnahmen vom Tagessgeschäft ließ die Drogeriemarkt-Kassiererin in der Kasse – entgegen der Vorgaben ihres Arbeitgebers. (Symbolfoto) picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt

War alles nur inszeniert? In einem Drogeriemarkt in Groß Borstel soll ein angeblicher Raubüberfall komplett vorgetäuscht worden sein. Jetzt steht ein 38-Jähriger vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliche Unterschlagung und das Vortäuschen einer Straftat vor.

Am Abend des 7. Januar 2025 soll eine Kassiererin eines Drogeriemarkts im Stadtteil Groß Borstel die Tageseinnahmen zunächst entgegen der Vorgaben absichtlich in der Kasse gelassen haben. Am nächsten Morgen soll sie dann gemeinsam mit dem Angeklagten einen fingierten Raub inszeniert haben.

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Demnach trat der 38-Jährige maskiert an die Kasse und gab vor, die Kassiererin zu überfallen. Die 28-Jährige händigte ihm daraufhin 2083,66 Euro aus. Nach der Tat soll der Mann mit dem Geld geflüchtet sein, angeblich, um es gemeinsam mit der Frau zu nutzen. Kurz danach alarmierte die Kassiererin die Polizei und gab an, von einem unbekannten Täter überfallen worden zu sein.

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Drogeriemarkt-Überfall nur vorgetäuscht?

Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen eines mutmaßlichen Raubüberfalls ein. Doch schnell kamen Zweifel auf: Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Überfall nur vorgetäuscht war, um an das Geld zu kommen.

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Am Mittwoch wird dem 38-Jährigen vor dem Hamburger Amtsgericht der Prozess gemacht.

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Die Frau stand bereits im Oktober vor Gericht. Bei den vorangegangenen Ermittlungen gegen sie stellte sich zudem heraus, dass es nicht ihr einziger Coup war. Bereits im März, also nur zwei Monate nach dem inszenierten Überfall, ließ sie laut Anklage ein Fenster offen, kletterte am Abend zurück in die Filiale und brach sechs Kassenfächer auf, um Bargeld zu stehlen. Sie wurde damals zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Ob das Urteil inzwischen rechtskräftig ist, war bei Erstellung des Artikels nicht bekannt.