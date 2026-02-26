Erst wurde sie getötet, dann eingerollt in einem Teppich im Wandschrank versteckt. Mehr als zwei Wochen lag dort die Leiche von Eva-Maria P., der 34-jährigen Ex‑Freundin von Dennis H., bis schließlich Nachbarn einen üblen Geruch bemerkten. Nun sitzt der Angeklagte vor Gericht – stocksteif, wie eingefroren, während Richter, Verteidiger und Staatsanwältin über sein Schicksal verhandeln.





