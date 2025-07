Der Fall beschäftigt Hamburg seit Monaten: Ein 15-jähriger Niederländer schießt völlig unvermittelt auf einen 49-jährigen Tschetschenen, der gerade mit Bekannten in einem Restaurant am Steindamm sitzt. Das Opfer rennt dem Schützen mit weiteren Männern hinterher. Sie überwältigen den Jugendlichen und schießen zweimal durch seine Oberschenkel. Die drei Männer müssen sich seit Anfang Juni wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Am Freitag gab es eine Überraschung: völlig unerwartet fiel das erste Urteil.