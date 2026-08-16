Erst bedrohte er ihn, da schlug er mit der Axt zu: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen einen 20-Jährigen wiegen schwer.

Auf dem Rewe-Parkplatz auf dem Königslande 63 griff der Angeklagte das Opfer mit einer Axt an. (Symbolbild) IMAGO / Hanno Bode

Im Januar soll der 20-Jährige Todesdrohungen per WhatsApp an den Geschädigten geschickt haben. Am selben Tag soll er diesem auf dem Parkplatz auf dem Königslande 63 in Hamburg-Wandsbek aufgelauert und eine mitgeführte Axt hervorgeholt haben.

Mit dieser soll er auf den Geschädigten eingeschlagen haben, der aber ausweichen konnte. Nun wird dem Angeklagten versuchter Totschlag vorgeworfen.

Nach dem Schlag mit der Axt in Richtung des Kopfes des Geschädigten schritten zwei Personen ein, die den Angeklagten gemeinsam mit dem Geschädigten zu Boden zwangen und ihn entwaffneten. Ab Montag muss der Angeklagte sich vor der Jugendkammer verantworten. Aufgrund seines Alters kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. (js)