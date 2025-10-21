Vor dem Gerichtssaal brechen Angehörige in Tränen aus, es wird aufgeregt geredet, ein Zeuge findet den Saal nicht. Mit einigem Trubel hat am Dienstag der Prozess um Schüsse in Rahlstedt begonnen. Auf der Anklagebank: Enes Y. (21), der erst mehrfach auf sein Opfer geschossen, den Mann dann mit einem Baseballschläger attackiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem versuchten Mord vor. Als die Richterin den Notruf des Opfers aus der Nacht verliest, wird es still im Saal.





