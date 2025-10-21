Sechs Schüsse, dann mit Baseballschläger verprügelt – Opfer überlebte nur knapp

Am Dienstag beginnt vor der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg der Prozess gegen einen 21-Jährigen. Ihm wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die MOPO hatte letztes Jahr bereits über den Fall berichtet.

Laut Anklage soll der Tatverdächtige Y. am 26. Oktober 2024 gemeinsam mit bislang unbekannten Komplizen einem Mann im Schimmelreiterweg im Stadtteil Rahlstedt aufgelauert und mindestens sechsmal aus kurzer Distanz auf ihn geschossen haben – mit Tötungsabsicht. Anschließend soll der Angeklagte den am Boden liegenden Geschädigten mit einem Baseballschläger attackiert haben, bevor er vom Tatort floh.

Angriff in Hamburg: Opfer überlebte knapp

Das Opfer überlebte schwer verletzt. Es erlitt unter anderem schwere Einschusswunden an Armen, Beinen und Hüfte.

Da der Angeklagte zur Tatzeit Heranwachsender war, kann die Öffentlichkeit während der Verhandlung ausgeschlossen werden. (ee)