Nach mehrwöchiger Pause geht heute der Prozess um die Entführung der Block-Kinder weiter – mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Grund: David Barkay, mutmaßlicher Kopf der Entführerbande, gilt als gefährdete Person. Der frühere Mossad-Agent wird aus Israel eingeflogen und soll als Zeuge vernommen werden. Seine Aussage könnte den Verlauf des kompletten Prozesses auf den Kopf stellen. Christina Block steht unter extremem Druck – und auch der mitangeklagte Familienanwalt gerät zunehmend in Bedrängnis. Unterdessen sind weitere belastende Chats in der Öffentlichkeit aufgetaucht.











