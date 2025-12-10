mopo plus logo
Christina Block

Christina Block soll von David Barkay belastet worden sein Foto: dpa/Screenshot Instagram

  • Neustadt

paidBrisanter Zeuge wirbelt Block-Prozess durcheinander – erhöhte Sicherheitsmaßnahmen

Nach mehrwöchiger Pause geht heute der Prozess um die Entführung der Block-Kinder weiter – mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Grund: David Barkay, mutmaßlicher Kopf der Entführerbande, gilt als gefährdete Person. Der frühere Mossad-Agent wird aus Israel eingeflogen und soll als Zeuge vernommen werden. Seine Aussage könnte den Verlauf des kompletten Prozesses auf den Kopf stellen. Christina Block steht unter extremem Druck – und auch der mitangeklagte Familienanwalt gerät zunehmend in Bedrängnis. Unterdessen sind weitere belastende Chats in der Öffentlichkeit aufgetaucht.





