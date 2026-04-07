„Erheblich alkoholisiert“: 21-Jährige soll ihren Freund erstochen haben

Sie soll im Vollrausch ein Messer genommen und ihren Freund erstochen haben: Vor dem Landgericht muss sich ab Dienstag eine junge Frau wegen Totschlags verantworten.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, am 8. November 2025 gegen 0 Uhr in ihrer Wohnung in Hamburg-Heimfeld ihren Lebensgefährten tödlich verletzt zu haben. Der Anklage zufolge soll es in der gemeinsam bewohnten Wohnung zunächst zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll die junge Frau erheblich alkoholisiert gewesen sein.

Laut Anklage Freund mit großem Küchenmesser erstochen

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll sie ihrem Partner mit einem großen Küchenmesser einen Stich in die Brust versetzt haben. Laut Anklage nahm sie dabei zumindest billigend in Kauf, dass er tödliche Verletzungen erleidet.

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Durch den Stich wurden Herzgefäße und die Lungenschlagader verletzt. Nach den Angaben führte das zu einem schnellen inneren Verbluten. Der Mann starb noch am Tatort. Der Prozess beginnt am Dienstag um 10 Uhr. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Heranwachsenden geboten ist. (mp)