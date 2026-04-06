Er wollte seinen Vermieter erschießen – und traf einen anderen

Ein Mietstreit in Wandsbek eskalierte komplett. Als ein Mann versuchte, seinen Vermieter zu erschießen, traf die Kugel einen anderen. Jetzt steht der Mieter wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Der 46-Jährige muss sich vor dem Schwurgericht verantworten. Er soll im Oktober 2025 auf seinen Vermieter und dessen Mitarbeiter geschossen haben. Gegen 19 Uhr begegneten sich die Männer auf dem Gelände in der Kornbergstraße in Wandsbek.

Mann versucht, Vermieter in Wandsbek zu erschießen

Zunächst sollen sie kurz miteinander gesprochen haben. Es ging vermutlich um einen Mietstreit. Der Vermieter hatte dem Angeklagten wegen Zahlungsrückständen das Mietverhältnis gekündigt und Räumungsklage gegen ihn erhoben. Aus eineinhalb Metern Entfernung soll der Mieter dann mit einer Selbstladepistole – für deren Besitz er keine Erlaubnis hatte – in Tötungsabsicht auf den Vermieter gezielt haben.

Laut Staatsanwaltschaft versuchte der Vermieter zu flüchten, als der Angeklagte auf ihn schoss. Die Kugel verfehlte ihn und traf stattdessen den Mitarbeiter des Vermieters in den Oberschenkel.

Mietstreit: Mann schießt auf Vermieter und stellt sich der Polizei

Beide Männer sollen daraufhin versucht haben, dem Angeklagten die Waffe abzunehmen. Dabei schoss der Angeklagte ein zweites Mal und traf diesmal seinen Vermieter am Unterschenkel, so steht es in der Anklageschrift.

Als die beiden Verletzten dem Mieter die Waffe wegnehmen konnten, flüchtete dieser und ließ beide mit ihren Durchschussverletzungen zurück. Die Männer mussten im Krankenhaus operiert werden. Wenig später stellte er sich selbst der Polizei.

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Neben dem versuchten Totschlag wirft die Staatsanwaltschaft dem 46-Jährigen auch unerlaubten Waffen- und Munitionsbesitz vor. Der Prozess beginnt am Dienstag im Landgericht. Es sind mehrere Verhandlungstermine angesetzt.