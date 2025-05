Er soll Verena Kehrt in Hotelzimmer geschlagen haben: Anklage gegen Marc Terenzi

Zwischen Sänger Marc Terenzi und Verena Kehrt kam es im August 2023 in einem Hamburger Hotel zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der betrunkene Terenzi wurde vorläufig festgenommen. Am kommenden Freitag muss er sich in vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen Körperverletzung vor. Laut Anklage soll der Sänger damals um die Mittagszeit am 22. August 2023 im Designer-Hotel „The George“ an der Langen Reihe (St. Georg) seine damalige Verlobte Verena Kehrt (43) geschlagen und über den Fußboden durch das Hotelzimmer gezerrt haben. Die Moderatorin erlitt daraufhin Schürfwunden an Ellenbogen und Knien sowie einen abgerissenen Fingernagel. Die Polizei rückte an, nahm den Sänger vorläufig fest und brachte ihn auf die Wache an der Lerchenstraße (St. Pauli).

Marc Terenzi und Verena Kehrt seit Juli 2024 getrennt

Nach MOPO-Informationen hatte Terenzi bei seiner Festnahme reichlich Alkohol im Blut: 2,2 Promille sollen damals bei ihm gemessen worden sein. Beide zeigten sich damals gegenseitig wegen Körperverletzung an, die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelte. Das Verfahren gegen Kehrt wurde eingestellt, gegen Terenzi wurde ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit 75 Tagessätzen à 150 Euro erlassen. Insgesamt geht es also für den Sänger um 11.250 Euro. Gegen den Strafbefehl wehrte er sich, deshalb kommt es nun zum Prozess. „Es ist richtig, dass ich den Strafbefehl nicht akzeptiere, weil ich unschuldig bin. Das werde ich vor Gericht beweisen können. Ich möchte meine Vergangenheit vollumfänglich aufklären, damit die Wahrheit ans Licht kommt“, sagte er damals der „Bild“.

Einen Tag vor der Auseinandersetzung waren Terenzi und Kerth noch mit der Ex-Rotlichtgröße Kalle Schwensen unterwegs – unter anderem im „Fischereihafen-Restaurant“. Dort aßen sie zusammen mit Modedesignerin und Trash-TV-Königin Claudia Obert, ihrem Lover Max und DJ „Steve Es“.

Marc Terenzi wurde nach dem Vorfall vorläufig festgenommen. (Archivbild) Marius Röer Marc Terenzi wurde nach dem Vorfall vorläufig festgenommen. (Archivbild)

Danach ging es in die Kiez-Kneipe „Zur Ritze“. Auf dem Instagram-Profil von Verena Kerth war zu sehen, wie die 42-Jährige zusammen mit Schwensen in die Kamera lächelt. Kurz danach war das Foto verschwunden. Ende Juli 2024 gab das Paar seine Trennung bekannt. Zu diesem Zeitpunkt seien sie schon länger getrennt gewesen, so Kehrt.

Mittlerweile soll Terenzi Alkohol und Drogen hinter sich gelassen haben, nach der Trennung begab er sich in eine Entzugsklinik. Auf Mallorca wagt er nun einen Neuanfang. Ob es am kommenden Freitag vor dem Amtsgericht St. Georg zu einem Wiedersehen zwischen dem Ex-Paar kommt, ist unklar. Die Zeugenliste lag dem Gericht am Freitag noch nicht vor.