Um 22.16 Uhr hörte sie auf, zu atmen. Emily K. (alle Namen geändert) erstickte am 26. Februar 2025 an ihrem eigenen Mageninhalt. Sie wurde nur 21 Jahre alt. Zuvor soll Carlos G. ihr Morphin intravenös verabreicht haben. Auch zwei 16-Jährigen soll er Morphin, Ketamin und Heroin gespritzt haben. Jetzt muss er sich unter anderem wegen Totschlags, Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.

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