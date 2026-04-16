Ein Paar will den Abend gemeinsam in einem Hotelzimmer in Hamm verbringen. Doch in den frühen Morgenstunden kippt die Stimmung – für die Frau wird die Nacht zum Albtraum. Der stark alkoholisierte Blazej F. verlangt Sex, sie lehnt ab. Laut Anklage rastet er daraufhin aus – und soll seine Lebensgefährtin daraufhin beinahe umgebracht haben. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Jeans, rotes Poloshirt, Glatze: Gefesselt an eine Justizbeamtin wird Blazej F. am Donnerstagmorgen in Saal 288 des Landgerichts geführt. Er hat einen breiten Gang, wirkt selbstbewusst. Der 42-Jährige sitzt seit dem 23. Oktober 2025 in Haft. Laut Staatsanwaltschaft soll er seine damalige Lebensgefährtin (39) vergewaltigt und versucht haben, sie zu töten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord, besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung.