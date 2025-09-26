Im Prozess gegen einen 25-Jährigen, der seine Mutter mit 50 Messerstichen getötet und anschließend seine Stiefmutter angegriffen hat, ist das Urteil gefallen: Das Landgericht geht davon aus, dass der junge Mann unter paranoider Schizophrenie leidet und zum Zeitpunkt der Taten schuldunfähig war. Es erging der Beschluss, dass er weiterhin in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Da der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurden bei der Urteilsverkündung am Freitag erstmals Details zu den Angriffen bekannt.





