Christina Block mit ihren Eltern Eugen und Christa Block. Die 2023 verstorbene Mutter stand kurzfristig unter dem Verdacht, die Entführung ihrer Enkel beauftragt zu haben picture alliance / PublicAd

Es klang ungeheuerlich: Christa Block, vornehme Dame, feingeistige Kunstsammlerin und Galeristin, soll vor ihrem Tod eine Gruppe Israelis dafür bezahlt haben, ihre Enkelkinder aus Dänemark zu entführen. Wie es zu diesem abenteuerlichen Verdacht gekommen ist, schilderte die Tochter nun vor Gericht – und zeigt mit dem Finger auf ihren damaligen Anwalt Otmar Kury. Doch was ist mit den 120.000 Euro passiert, die Christa Block in Bar abgehoben hatte?

Die Nachricht schlug im Frühjahr 2025 ein wie eine Bombe: Christa Block (†82) soll die Männer beauftragt haben, die in der Silvesternacht 2023 ihre Enkelkinder Theo und Klara über die Grenze nach Deutschland verschleppt hatten. Die verstorbene Oma war's, nicht die Mutter, gegen die gerade ermittelt wurde.

Nun erklärt Christina Block, was zuvor geschehen war: Ihr damaliger Anwalt Otmar Kury, einer der honorigsten Juristen Hamburgs, habe sie um Kontoauszüge ihrer Mutter gebeten. Auf einem dieser Kontoauszüge habe eine hohe Barabhebung gestanden: Wenige Tage vor ihrem Tod im Juli 2023 hatte Christa Block 120.000 Euro abgehoben.

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Christina Block im Juli 2025 mit ihrem damaligen Verteidiger Otmar Kury, den sie kurz darauf entließ dpa Marcus Brandt

„Herr Kury erklärte mir, dass der Fall für ihn dadurch klar war“, so Christina Block in ihrer Einlassung vor Gericht: „Meine Mutter, die total verzweifelt und todkrank war, hätte die Aktion in der Silvesternacht in Auftrag gegeben und damit bezahlt. Es sei kein Wunder, dass mir das alles unbekannt sei. Augenscheinlich habe meine Mutter ja ganz alleine gehandelt.“

Christina Block: „Fand den Gedankengang schlüssig“

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„Euphorisch“ habe der Anwalt gewirkt, besonders, als sie ihm erzählte, dass die Israelin Olga ihr gegenüber etwas von „your mama“ geäußert habe. Der Fall schien gelöst, die Auftraggeberin verstorben, die Ermittlungen damit beendet, so das Kalkül.

Auch die Tochter schien zunächst keine Probleme damit zu haben, ihrer geliebten Mutter die Verantwortung für die Gewalttat zuzuschreiben: „Ich fand Herrn Kurys Gedankengang schlüssig und habe ihm als erfahrenem Anwalt vertraut.“

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Das Presseecho: verheerend. Christina Block schwenkte eilig um: Sie habe ihre Mutter keineswegs beschuldigt, erklärt sie nun. Niemals hätte ihre sanftmütige Mutter ihren Enkeln so etwas angetan. Otmar Kury hat sie kurz nach Prozessbeginn gefeuert, lässt sich seitdem von Ingo Bott verteidigen.

Verdächtig: Großmutter Block und das viele Bargeld

Was es mit der Barabhebung der alten Dame auf sich hat, wo das ganze Geld geblieben ist, das bleibt auch Jahre später rätselhaft. Ein Bankmitarbeiter hatte im Prozess erklärt, ein Mitarbeiter des Familienanwalts Costard habe Christa Block damals begleitet. Ihre Tochter kann das „nicht einordnen“: „Mir sagt der ganze Vorgang nichts.“

Die Israelin Olga, rechte Hand des Chef-Entführers David Barkay, sagte später vor Gericht, sie habe die verstorbene Christa Block nie getroffen, folglich auch nicht „your mama“ gegenüber Christina Block als angebliche Auftraggeberin genannt.

Auch eine eigene hohe Barabhebung musste Christina Block im Prozess erklären: Am 9. Oktober 2023, also knapp drei Monate vor der Silvesterentführung, hob sie 75.000 Euro ab. Das Geld habe sie „auf Vorrat“ geholt, erklärt sie dazu, falls Familienanwalt Costard oder ihr Vater etwas mit David Barkay vereinbaren.

In ihrer ersten Einlassung vor einem Jahr hatte sie noch erklärt, sie habe das Geld gebraucht, um ein von ihrer Mutter geerbtes Grundstück herzurichten. In der zweiten Einlassung heißt es nun, die Gartengestaltung habe nur 15.000 Euro gekostet, die restlichen 60.000 Euro habe sie in einer Geschenkebox im Keller versteckt: „Das viele Bargeld hat mich zu Hause nervös gemacht.“ Bei der Hausdurchsuchung sei die Box nicht gefunden worden. Sie habe die Summe dann wieder aufs Konto eingezahlt.