Keren Tennenbaum, Deckname „Olga“, israelische Ex-Soldatin und zentrale Figur bei der Entführung der Block-Kinder, hat gegenüber der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesagt – und dabei Christina Block und den mitangeklagten Familienanwalt der Blocks als Mitwisser beschuldigt. Insbesondere ging es bei ihrer Aussage auch um die Großmutter der Kinder als angebliche Auftraggeberin und das ominöse Handy, das Christina Block nach der Entführung in einem Hotelzimmer gefunden haben will. Auch über die Rolle Eugen Blocks spricht die Entführerin.

„Your Mama“, das soll Keren Tennenbaum auf Christina Blocks Frage nach dem Auftraggeber der Silvester-Entführung geantwortet haben. So hatte es die Unternehmerin vor Gericht geschildert. Wegen Kerens Worten habe ihr damaliger Anwalt Otmar Kury im Frühjahr 2024 öffentlich verkündet, die verstorbene Großmutter habe die Kidnapper ihrer Enkelkinder losgeschickt.