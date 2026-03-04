Er ist der einzige unter den sieben Angeklagten, der ein Geständnis abgelegt hat, der Reue gezeigt und die entführten Kinder um Verzeihung gebeten hat – und der einzige, der seit 18 Monaten in U-Haft sitzt: Entführer Tal S., dem die Sympathien der Zuhörer gehören und der doch der große Verlierer des Block-Prozesses ist. Nun muss der studierte Elektrotechniker erleben, wie der Krieg in seiner Heimat das Mammutverfahren durcheinanderwirbelt. Es gibt aber einen Plan B, der sich in seinem Fall sogar als Vorteil entpuppen könnte.







