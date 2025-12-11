Seine Aussage ist die größte Überraschung im Prozess um die Entführung der Block-Kinder: David Barkay, 68 Jahre alt, Ex-Mossad-Agent und Kopf der Entführerbande. Seit der Tat wurde der Israeli per internationalem Haftbefehl gesucht, niemand, schon gar nicht die Verteidiger, rechnete damit, dass er sich aus der Deckung wagt und sich als Zeuge zur Verfügung stellt. Aber nun ist er da – und was er in öffentlicher Hauptverhandlung zu Christina Blocks Rolle bei der Entführung ihrer Kinder sagt, lässt ihre eigene Aussage in einem neuen Licht erscheinen. Vier zentrale Widersprüche:



