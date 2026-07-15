Ein Mann soll auf der Reeperbahn eine Frau bedrängt und sexuell berührt haben – obwohl sie betrunken und unzurechnungsfähig war. Hat er ihren Zustand ausgenutzt?

Ein Mann soll eine Frau massiv bedrängt und Zeugen angegriffen haben. Nun muss er sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten. Er ist wegen vorsätzlicher Körperverletzung und sexuellem Übergriff angeklagt.

Der Angeklagte P. soll am frühen Abend des 12. März einer Frau auf der Reeperbahn gegen ihren Willen in die Hose gegriffen haben. Die Geschädigte soll zu dem Zeitpunkt so betrunken gewesen sein, dass sie sich nicht dagegen wehren konnte.

Täter soll Zustand des Opfers ignoriert haben

Anzeige

Obwohl der Angeklagte den Zustand seines Opfers erkannt habe, habe er seine Hand in dem Intimbereich der Frau mehrere Sekunden hin- und herbewegt.

Ihm wird zudem vorgeworfen, dass er mehrere Zeugen körperlich angegriffen haben soll, als sie ihn von seiner Tat abbringen wollten. (kla)