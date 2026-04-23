Eine Tüte, ein Zitat und ein Podcast: Schlechte Woche für Christina Block
Nein, so richtig gut sind die vergangenen Tage nicht gelaufen für Unternehmerin Christina Block, die im Verdacht steht, die Entführung ihrer jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Eine Kripo-Beamtin erinnerte sich vor Gericht an ein brisantes Zitat der Mutter, ein Video mit einer Tüte tauchte auf und dann zerschlug auch noch Star-Anwalt Gerhard Strate en passant eine Säule ihrer Verteidigung.
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