Nein, so richtig gut sind die vergangenen Tage nicht gelaufen für Unternehmerin Christina Block, die im Verdacht steht, die Entführung ihrer jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Eine Kripo-Beamtin erinnerte sich vor Gericht an ein brisantes Zitat der Mutter, ein Video mit einer Tüte tauchte auf und dann zerschlug auch noch Star-Anwalt Gerhard Strate en passant eine Säule ihrer Verteidigung.







