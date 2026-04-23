mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Herbe Niederlage für Christina Block: Sie hat den Sorgerechtsstreit in Dänemark um ihre beiden minderjährigen Kinder verloren. (Archivbild)

Christina Block und ihr Verteidiger Ingo Bott. Foto: picture alliance/dpa/Pool-dpa | Marcus Brandt

paidEine Tüte, ein Zitat und ein Podcast: Schlechte Woche für Christina Block

Nein, so richtig gut sind die vergangenen Tage nicht gelaufen für Unternehmerin Christina Block, die im Verdacht steht, die Entführung ihrer jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Eine Kripo-Beamtin erinnerte sich vor Gericht an ein brisantes Zitat der Mutter, ein Video mit einer Tüte tauchte auf und dann zerschlug auch noch Star-Anwalt Gerhard Strate en passant eine Säule ihrer Verteidigung.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test