Tränen im Zuschauerraum, Gelächter auf der Anklagebank: Nach fast zwei Jahren Prozess sind sechs Männer wegen bandenmäßigen Kokainhandels in Hamburg zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen eine Tonne Kokain aus Brasilien ins Land geschmuggelt haben – Verkaufswert rund 27 Millionen Euro. Die Richterin sprach von einem hochprofessionellen, international geplanten Vorgehen.















