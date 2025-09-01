mopo plus logo
Angeklagte vor Gericht

Die sechs Angeklagten wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Foto: Zoe Clausen

  • Neustadt

paid„Irgendwann reicht es“ – Richterin warnt Angeklagte nach spektakulärem Kokain-Prozess

Tränen im Zuschauerraum, Gelächter auf der Anklagebank: Nach fast zwei Jahren Prozess sind sechs Männer wegen bandenmäßigen Kokainhandels in Hamburg zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen eine Tonne Kokain aus Brasilien ins Land geschmuggelt haben – Verkaufswert rund 27 Millionen Euro. Die Richterin sprach von einem hochprofessionellen, international geplanten Vorgehen.







