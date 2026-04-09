Einbrecherbande soll Zehntausende Euro, Schmuck und Silberbesteck erbeutet haben

Sie sollen bei einer Einbruchserie im Herbst 2025 in fünf Wohnhäuser eingestiegen sein und Beute im Wert von mehr als 67.000 Euro gemacht haben: Vor dem Landgericht Hamburg müssen sich jetzt drei Angeklagte wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft S. (54), I. (28) und H. (42) bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahl in fünf Fällen vor. Laut Anklage sollen sich die drei Männer im September 2025 zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel soll gewesen sein, in Wohngebieten mit überwiegend Einfamilienhäusern passende Tatobjekte auszuspähen.

Mutmaßliche Einbrecher: So soll die Bande vorgegangen sein

Dafür sollen sie die jeweiligen Nachbarschaften zunächst beobachtet haben. Laut Anklage betraten sie Grundstücke und trafen zum Teil bereits erste Tatvorbereitungen.

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Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie dann zu den ausgesuchten Häusern zurückgekehrt sein. Dabei soll jeweils einer der Angeklagten in einem nahe abgestellten Auto gewartet haben, um die Umgebung abzusichern.

Die beiden anderen sollen sich währenddessen gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern verschafft haben. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hebelten sie dafür Fenster im Erdgeschoss auf.

Einbruchserie in Hamburg: Fünf Taten im Oktober 2025

Im Oktober 2025 sollen die Angeklagten in fünf Wohnhäuser eingebrochen sein. Die Taten sollen in Wandsbek, Farmsen, Eimsbüttel, Reinfeld und Salzhausen passiert sein.

Bei der Einbruchserie sollen sie Schmuck, Silberbesteck und weitere Wertgegenstände im Wert von mehr als 61.000 Euro erbeutet haben. Hinzu sollen rund 6000 Euro Bargeld gekommen sein.

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Insgesamt geht es damit um eine Beute von mehr als 67.000 Euro. Jetzt muss das Landgericht Hamburg klären, ob sich die Vorwürfe gegen die drei Angeklagten bestätigen. Der Prozess beginnt am Donnerstag um 8.45 Uhr vor dem Landgericht Hamburg. (mp)