Ein ungewöhnlicher Dieb vor Gericht: Darauf hatte er es abgesehen
Normalerweise stehlen Diebe Geld, Schmuck oder vielleicht Fahrräder. Ein 49-Jähriger hatte anderes im Sinn. Der Mann hatte es auf Bürostühle und Reiseführer abgesehen. Jetzt wird er vor Gericht gestellt.
Ein Dieb mit ungewöhnlicher Beute sitzt am Montag, den 16. Februar, vor dem Amtsgericht St. Georg. Der 49 Jahre alte Mann soll im Oktober 2023 seinem Arbeitgeber 15 Bürostühle geklaut haben.
Die Beute mit einem Gesamtwert von über 20.000 Euro, die der Angeklagte aus dem Bürogebäude am Heidi-Kabel-Platz in St. Georg gestohlen haben soll, wollte er wohl weiterverkaufen.
Ein Jahr später: Dieb klaut Reiseführer
Rund ein Jahr später schlug der Mann laut Anklage erneut zu. Diesmal nicht bei seinem Arbeitgeber, sondern in einer Buchhandlung. Er soll sich dort 35 Reiseführer eingesteckt haben, ohne sie zu bezahlen, und das Geschäft verlassen haben.
Als ein Ladendetektiv auf den Mann aufmerksam wurde und ihn ansprach, soll der 49-Jährige den Mann kurz gewürgt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Diebstahl in zwei Fällen vor, davon in einem Fall in Tateinheit mit Körperverletzung.
