Bisher kommentiert Eugen Block den Prozess um die Entführung seiner Enkelkinder nur vom Rande aus, belehrt die Hamburger Justiz über seine Sicht der Dinge, verfasst Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Vorsitzende Richterin. Die Staatsanwaltschaft hat seine Tochter und seinen engsten Vertrauten angeklagt, nicht aber den streitbaren „Patriarchen“ selbst. Warum eigentlich? Neue Aussagen der israelischen Kronzeugen weisen nun auf Eugen Block als treibende Kraft im Hintergrund –was das für die auf Eis liegenden Ermittlungen gegen den betagten „Block House“-Chef bedeutet.



