Gericht

Drohender Haftbefehl gegen Christina Block – Bott: „Warnschuss ist angekommen“

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Christina Block und Ingo Bott verlassen im Landgericht Hamburg eine Prozesspause.
Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott am 8. Juli 2026 im Landgericht Hamburg.

Am heutigen Verhandlungstag soll die Kinderpsychologin ihr Gutachten vortragen.

Wenn alles so läuft wie geplant, werden Kammer, Angeklagte und Staatsanwaltschaft heute hören, was die Entführung in den Kinderseelen von Klara und Theo angerichtet hat. Das Gutachten der Sachverständigen wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgetragen  so lange die Öffentlichkeit zugelassen ist, berichten wir wie immer live.

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