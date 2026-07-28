Wenn alles so läuft wie geplant, werden Kammer, Angeklagte und Staatsanwaltschaft heute hören, was die Entführung in den Kinderseelen von Klara und Theo angerichtet hat. Das Gutachten der Sachverständigen wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgetragen – so lange die Öffentlichkeit zugelassen ist, berichten wir wie immer live.