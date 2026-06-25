Drogenfahrt im Mercedes: Ein Polizist hängt am Fenster, dann gibt Stefan B. Gas. Am Ende müssen Beamte die Scheiben seines Autos einschlagen – jetzt sind Führerschein und Auto weg.

Er kam mit gesenktem Kopf in den Saal, die Hände ineinander verschränkt. Stefan B. (45) blickte während der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Bergedorf meist starr nach unten, wirkte zwischendurch, als müsse er die Tränen wegdrücken. Am Ende sprach der Vater leise sein letztes Wort: „Ich bedaure mein Fehlverhalten sehr. Das wird sich natürlich niemals wiederholen.“

Die Staatsanwaltschaft hatte B. einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Cannabis, Koks und Ecstasy am Steuer

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B. soll am 8. Oktober 2024 mittags unter dem Einfluss von Cannabis, Kokain und Ecstasy mit seinem Mercedes C300 durch Bergedorf gefahren sein. Laut Anklage filmte B. mit dem Handy eine Polizeikontrolle. Als Beamte ihn an einer roten Ampel stoppten und Polizist S. durch das offene Fenster in den Mercedes griff, um den Motor auszuschalten, soll B. plötzlich losgefahren sein – und den Beamten rund 50 Meter mitgeschleift haben.

Später soll er auf seinem Garagenhof auf weitere Beamte zugefahren und gegen einen Streifenwagen gerollt sein. Erst nachdem Polizisten die Scheiben des Mercedes einschlugen, konnte B. aus dem Auto geholt und zu Boden gebracht werden.

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B. spricht von Angst, Beamte von Aggression

B. ließ über seinen Verteidiger erklären, er habe an diesem Tag eigentlich nur den Reisepass seines Sohnes abholen wollen. Dann habe er ein Knöllchen an seinem Mercedes entdeckt, Polizisten seien auf ihn zugekommen, einer habe aus seiner Sicht die Hand an der Dienstwaffe gehabt. Als ein Beamter durch das Fenster in den Wagen griff, habe er das als Angriff empfunden. B. habe Panik bekommen, die Situation als bedrohlich wahrgenommen und sei in eine Kurzschlussreaktion geraten. Von zielgerichteter Aggression könne keine Rede sein – er habe „wie ferngesteuert“ gehandelt.

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Die Beamten zeichneten ein anderes Bild. Polizist S. sagte, B. sei von Anfang an aggressiv gewesen. Angst oder Panik habe er nicht wahrgenommen. Im Gerichtssaal wurden Instagram-Videos des Angeklagten gezeigt – darunter ein Highlight mit dem Titel „Polizei Gewalt“. Zu sehen waren unter anderem Aufnahmen vom Tattag, auch von der Situation am Garagenhof.

„Freiheitskämpfer“ gegen das System

In Klinikberichten über B. ist von jahrzehntelangem Cannabiskonsum, psychischen Problemen, veränderter Wahrnehmung nach Drogenkonsum und einem Konflikt mit „dem System“ die Rede. Ein Polizist erinnerte sich, B. habe auf dem Garagenhof gesagt, er sei ein „Freiheitskämpfer“ – und die Polizei habe kein Recht, ihn aus dem Auto zu holen. Kurios: B. bezieht Bürgergeld, sein Mercedes soll aber rund 30.000 Euro wert gewesen sein.

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Die Staatsanwaltschaft sprach von einer „Summation von vollkommen unverständlichen Handlungen“. Das Verhalten sei „mehr als nur eine Trunkenheitsfahrt“ gewesen und „stark gefährdend für Dritte“. Sie forderte ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung, Führerscheinentzug und die Einziehung des Mercedes'.

Der Verteidiger sah dagegen einen „überforderten Menschen“, der in einer „psychischen Ausnahmesituation“ die Kontrolle verloren habe. B. sei nicht vorbestraft, habe eine Entgiftung gemacht und wolle sein Leben für seinen 13-jährigen Sohn ordnen.

Richter: „Das ist schon erschreckend“

Das Gericht ging aber mit der Staatsanwaltschaft und verurteilte Stefan B. zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Fahrerlaubnis wurde entzogen, eine neue darf er frühestens nach einem Jahr und vier Monaten beantragen. Der Mercedes wird eingezogen.

In der Urteilsbegründung sagte der Richter: „Wenn man sich das Video anschaut, das ist schon erschreckend.“ Über den mitgeschleiften Polizisten sagte er: „Man kann gar nicht glauben, dass Herr S. sich da nicht mehr Verletzungen zugezogen hat.“ B. habe Glück gehabt, dass der Beamte die Sache „cool weggesteckt“ habe. Zu den Drogenwerten sagte der Richter: „Die Werte sind schon erheblich.“ Damit habe man ein Fahrzeug „eigentlich nicht mehr sicher führen“ können.