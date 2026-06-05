Drogen im Po in die JVA geschmuggelt: Fünf Männer stehen vor Gericht

Pikanter Tatvorwurf: Mit hygienisch eher fragwürdigen Methoden sollen fünf Männer in der JVA Fuhlsbüttel einen schwunghaften Drogenhandel betrieben haben. Sie sollen einen Kurier eingesetzt haben, der den Stoff laut Anklage in seinem Po in den Knast geschmuggelt haben soll – und das in beachtlichen Mengen. Ab Freitag stehen die fünf mutmaßlichen Dealer vor Gericht.

Den Angeklagten A. (41), F. (35), S. (34) und Z. (28) wird vorgeworfen, in vier Fällen gemeinsam mit Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. A. und S. müssen sich außerdem zusammen mit dem Angeklagten G. (38) wegen eines weiteren Falls verantworten: Dabei geht es neben Cannabis auch um Kokain und den psychoaktiven Stoff „Spice“.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft sollen sich die Männer im Jahr 2022 zusammengeschlossen haben. Ihr Plan: Haschisch, Kokain und synthetische Cannabinoide sollten in die JVA Fuhlsbüttel gebracht und dort mit Gewinn verkauft werden. Kurier sollte ein Mann namens Gr. sein, der die Drogen während seiner Ausgänge in Empfang nahm. Gr. wird gesondert strafrechtlich verfolgt.

Vorwurf: Drogen in Kondomen anal eingeführt

Bis auf S. saßen damals alle Angeklagten sowie Gr. in der JVA. Im Juni 2022 soll S. an Gr. auf dem Gelände der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll zwei Haschischriegel übergeben haben. Sie waren jeweils in Kondome verpackt und wogen zusammen rund 100 Gramm.

Gr. soll sich die Kondome anal eingeführt und den Inhalt bei seiner Rückkehr unbemerkt in die JVA gebracht haben. Dort soll er das Haschisch an F. und Z. übergeben haben. Die beiden sollen es – abzüglich von 30 Gramm als Lohn für Gr. – an A. zum Verkauf weitergegeben haben.

Angeklagte sollen 266,7 Gramm Haschisch verkauft haben

Zwischen Ende Juni und Mitte August 2022 soll das noch drei weitere Male nach demselben Muster passiert sein. Wieder sollen jeweils etwa 100 Gramm Haschisch in die JVA Fuhlsbüttel gebracht worden sein. Nach Abzug des Anteils für Gr. sollen insgesamt 266,7 Gramm verkauft worden sein – in der Regel für 20 Euro pro Gramm.

Ein weiterer Fall soll sich am 25. Januar 2023 abgespielt haben. S. soll Gr. im Auftrag von A. und G. auf dem Klo eines Fastfood-Restaurants an der Langenhorner Chaussee erneut Rauschmittel übergeben haben: zwei in Kondome verpackte Haschischriegel, vier Plastiküberraschungseier mit 40,24 Gramm des synthetischen Cannabinoids „Spice“ sowie 4,83 Gramm Kokain.

Mutmaßlicher Kurier übergibt Drogen an Polizei

Dieses Mal landeten die Drogen laut Staatsanwaltschaft aber nicht in der JVA, wo sie demnach durch den gesondert strafrechtlich verfolgten P. verkauft werden sollten. Stattdessen übergab Gr. die Rauschmittel an die Polizei.

Das Verfahren hatte ursprünglich am 14. Januar 2025 begonnen. Am ersten Prozesstag gab es aber einen Eklat, der Prozess wurde daraufhin ausgesetzt. Am Freitag um 9.30 Uhr beginnt die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht neu. (tst)