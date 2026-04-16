Dreimal schlug er im selben Supermarkt zu – jetzt steht ein 25-Jähriger vor dem Landgericht Hamburg. Der Vorwurf: Serien-Überfälle auf einen Markt in Langenbek.

Die Anklage wiegt schwer: räuberische Erpressung in drei Fällen, darunter zwei besonders schwere. In einem Fall kommt außerdem gefährliche Körperverletzung hinzu. Insgesamt soll der Mann rund 67.000 Euro erbeutet haben.

Alle Taten spielten sich im selben Supermarkt in Langenbek ab – nur rund 200 Meter vom Elternhaus des Angeklagten entfernt. Er sei dort regelmäßig einkaufen gewesen und habe die Überfälle länger geplant.