Einmal reichte dem 25-Jährigen wohl nicht. Er überfiel noch zwei weitere Male den selben Supermarkt in Langenbek. Vor Gericht wurde ihm auch schwere Körperverletzung vorgeworfen. Wie jetzt bekannt wurde, ist das Urteil gefallen.

Fünf Jahre und drei Monate muss T. ins Gefängnis. Der Mann hatte zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 dreimal den selben Supermarkt überfallen. „Kokain hat mich verrückt gemacht“, sagte er zu Prozessbeginn im April dieses Jahres. Bereits damals zeigte er sich geständig.

Seit seinem 21. oder 22. Lebensjahr habe er regelmäßig und in großen Mengen konsumiert. Ein Großteil seiner Beute – die rund 60.100 Euro betrug – sei in Drogen und Partys geflossen. Dieses Geld muss er zurückzahlen.

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Zudem wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, und das, obwohl er zu Prozessbeginn noch angab, seit etwa einem Jahr clean zu sein. Bevor er allerdings dort untergebracht wird, muss T. erst einmal ein Jahr und sechs Monate im Gefängnis absitzen.

Bei einer Freiheitsstrafe von über drei Jahren gibt das Strafgesetzbuch vor, dass ein Teil der Strafe vor der Maßregel vollzogen werden soll, erklärt eine Gerichtssprecherin. In dem Fall von T. ist die Maßregel die Entziehungsanstalt. Die Reihenfolge erklärt die Sprecherin mit einer höheren Erfolgschance der Therapie, wenn diese möglichst nah am Entlassungsdatum ist.

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25-Jähriger hatte Überfälle wohl länger geplant

Alle Taten spielten sich im selben Supermarkt in Langenbek ab – nur rund 200 Meter vom Elternhaus des Mannes entfernt. Er sei dort regelmäßig einkaufen gewesen und habe die Überfälle länger geplant.

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Laut Anklage drohte der maskierte Täter beim ersten Mal mit einer Revolverattrappe. Bei den späteren Taten richtete er Pfefferspray auf die Mitarbeitenden, die ihm das geforderte Bargeld aus dem Tresor in Tüten packten.

Beim dritten Überfall war ein Sicherheitsmitarbeiter vor Ort. Als dieser eingreifen wollte, setzte der 25-Jährige Pfefferspray ein und verletzte ihn.