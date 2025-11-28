mopo plus logo
Die Angeklagten Maik J., Rick J. Thomas B. und Jamon M. mit ihren Verteidigern vor der Urteilsverkündung vor der Großen Strafkammer am Oberlandesgericht Hamburg.

Foto: Esther Erök

paidPer Telegram verkauften sie Koks, Ketamin und Dopingmittel: Urteil für vier Männer da

Über Telegram bauten vier Hamburger Männer ein eigenes Drogen-Betriebsmodell auf: Preislisten, Lager in Tonndorf und Wandsbek, Lieferungen bis an die Haustür. Von Koks über Ketamin zu Dopingmitteln – bis 200 Ermittler:innen der Zollfahndung Ende März zuschlugen. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Mit einem gut strukturierten Online-Handel über Telegram verdiente die Gruppe aus Hamburg über Monate Geld mit Dopingmitteln, verschreibungspflichtigen Medikamenten und Drogen. Am Freitag hat das Landgericht die vier Angeklagten wegen gewerbs- und bandenmäßig unerlaubten Handels mit Dopingmitteln sowie verschreibungspflichtigen Arznei- und Betäubungsmitteln verurteilt. Drei von ihnen erhielten Bewährungsstrafen zwischen einem bis zwei Jahren. Der Haupttäter muss sechs Jahre in Haft.

Doping per Telegram: Ein „Betriebsmodell“ mit Preislisten und Lieferketten

