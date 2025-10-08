Am 2. Januar verstarb Stefanie W. in einem Treppenhaus in Groß Borstel. Die 38-Jährige war vorher von ihrem Ehemann Derek W. mit einem 23 Zentimeter langen Messer erstochen worden. Sie flüchtete sich noch in den Fahrstuhl, doch sie erlag noch im Haus ihren Verletzungen. Derek W. wurde wegen Mordes angeklagt. In seinem Urteil spricht das Gericht allerdings nicht von Mord.





