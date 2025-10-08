mopo plus logo
Stefanie W. wurde erstochen – ihr Mann Derek flüchtete mit dem gemeinsamen Kind, bevor er sich stellte.

Stefanie W. wurde erstochen – ihr Mann Derek flüchtete mit dem gemeinsamen Kind, bevor er sich stellte. Foto: Screenshot/LinkedIn & Sebastian Peters

  • Neustadt

paidUrteil gefallen! Mann tötet Frau mit 23-Zentimeter-Messer in Hamburger Treppenhaus

Am 2. Januar verstarb Stefanie W. in einem Treppenhaus in Groß Borstel. Die 38-Jährige war vorher von ihrem Ehemann Derek W. mit einem 23 Zentimeter langen Messer erstochen worden. Sie flüchtete sich noch in den Fahrstuhl, doch sie erlag noch im Haus ihren Verletzungen. Derek W. wurde wegen Mordes angeklagt. In seinem Urteil spricht das Gericht allerdings nicht von Mord.


