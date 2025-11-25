Ein Rucksack voller Falschgeld, ein Angeklagter im Drogenrausch und ein Schließfach im Hamburger Hauptbahnhof: Vor dem Amtsgericht St. Georg musste sich am Dienstag ein 44-Jähriger verantworten, der über 80.000 Euro Blüten an sich genommen und versteckt haben soll. Was zunächst wie ein perfider Falschgeld-Deal klingt, entpuppt sich im Prozess als chaotische Kurzschlussreaktion eines Mannes, der tief in der Sucht steckt.

