Der Angeklagte im Gericht mit seinem Verteidiger

Der Angeklagte (l.) mit seinem Verteidiger vor Gericht Foto: Esther Erök

  • Hamburg-St.Georg

paidGefunden, versteckt, verurteilt: Der bizarre Falschgeld-Fall vom Hauptbahnhof

Ein Rucksack voller Falschgeld, ein Angeklagter im Drogenrausch und ein Schließfach im Hamburger Hauptbahnhof: Vor dem Amtsgericht St. Georg musste sich am Dienstag ein 44-Jähriger verantworten, der über 80.000 Euro Blüten an sich genommen und versteckt haben soll. Was zunächst wie ein perfider Falschgeld-Deal klingt, entpuppt sich im Prozess als chaotische Kurzschlussreaktion eines Mannes, der tief in der Sucht steckt.

