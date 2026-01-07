Der Block-Prozess geht weiter: Das ist heute geplant

Heute findet vor dem Hamburger Landgericht der 28. Verhandlungstag im Block-Prozess statt. Im Dezember hatte David Barkay ausgesagt, Kopf der Entführer und Kronzeuge. Die Vernehmung des Israelis wird aber erst am 19. Januar fortgesetzt. Heute hat das Gericht drei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes des Bezirkes Nord geladen. Es wird voraussichtlich um den Sorgerechtskrieg zwischen Christina Block und Stephan Hensel gehen, der begann, als Hensel die Kinder im August 2021 bei sich in Dänemark behielt – auf deren Wunsch, wie er erklärte. In der Silvesternacht 2023 wurden die Kinder nach Deutschland verschleppt. Christina Block ist angeklagt, die Entführung mit beauftragt zu haben. Wir berichten ab 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal:



