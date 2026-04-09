Uhren, vergoldete Armbänder, Eheringe – und eine digitale Küchenwaage. Eine Einbrecherbande soll im Oktober 2025 in mehrere Einfamilienhäuser in Hamburg eingebrochen sein und fette Beute gemacht haben. Gegenstände im Wert von mehr als 61.000 Euro soll das Trio aus dem Kosovo durch die Einbrüche erbeutet haben. Und das innerhalb von nur sieben Tagen. Dann war das „Geschäft“ vorbei – für die Männer ging es hinter Gitter. Jetzt sitzen sie vor dem Landgericht und sagen kaum ein Wort.

Draußen scheint die Aprilsonne, drinnen sitzen drei Männer im Alter von 28, 42 und 54 Jahren neben ihren Verteidiger:innen und schauen nach vorn zur Richterin. Die Angeklagten werden des bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls beschuldigt. Das Verhältnis der drei zueinander wird beim Prozessauftakt am 9. April nicht deutlich.