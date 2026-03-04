Fast vier Jahre ist es her, dass Daniel (†1) gestorben ist. Im Juni 2022 wurde das Kleinkind von einem Auto überfahren. Der Fahrer sitzt nun vor dem Amtsgericht Bergedorf, nachdem Daniels Eltern seit Jahren auf den Prozess und eine Chance auf Gerechtigkeit für ihren Sohn warten. In der Verhandlung bricht die Mutter mehrfach in Tränen aus, während der Angeklagte in sich zusammensinkt und den Blick von den Eltern abwendet. Sein Verteidiger hingegen wird laut.





