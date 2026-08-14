Erstmals muss sich eine Vertreterin des Staates wegen des Steuerskandals vor Gericht verantworten.

Die Hamburger Warburg Bank wurde im „Cum-Ex“-Steuerskandal schwer belastet. dpa

Kein Ende im Hamburger Cum-Ex-Skandal: Erstmals muss sich eine Vertreterin des Staates in dem Milliardenkomplex vor Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht Köln hat die Anklage gegen eine frühere Hamburger Finanzbeamtin zugelassen. Es geht um die Frage, warum die Angeklagte im Jahr 2016 auf eine Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro bei der Privatbank M.M. Warburg verzichtete.

Die Beamtin war im Finanzamt für Großunternehmen mit dem Warburg-Fall befasst. Die Kölner Staatsanwaltschaft wirft ihr laut mehrerer Medienberichte vor, die traditionsreiche Privatbank geschont und dazu beigetragen zu haben, dass ergaunerte Cum-Ex-Steuergelder zunächst nicht zurückgefordert wurden.

Cum-Ex: Finanzbeamtin soll Vorgesetzte falsch informiert haben

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Das Verfahren ist besonders bedeutsam, weil bislang vor allem Banker, Aktienhändler und Steueranwälte im Fokus der Cum-Ex-Verfahren standen. Zudem hatte das Landgericht Bonn die Anklage im Februar zunächst abgewiesen und kein Verfahren eröffnet.

Nun steht erstmals eine staatliche Amtsträgerin selbst im Zentrum einer Anklage. Nach früheren WDR-Recherchen umfasst die Anklageschrift 595 Seiten; darin geht es auch um den Vorwurf, die Beamtin habe Vorgesetzte unvollständig oder falsch informiert zu haben.

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Im Kern dreht sich der Fall um die Entscheidung der Hamburger Finanzverwaltung im November 2016. Damals ließ Hamburg eine mögliche Steuerrückforderung von 47 Millionen Euro gegen Warburg zunächst verjähren. Erst später wurde eine weitere Forderung über 43 Millionen Euro nach Intervention des Bundesfinanzministeriums geltend gemacht. Die Warburg-Bank hat die Steuerforderungen inzwischen beglichen, ein Schuldeingeständnis war das nach Darstellung der Bank nicht.

PUA zu Cum-Ex: Finanzbeamtin spielte wichtige Rolle

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Auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft hatte die nun angeklagte Finanzbeamtin eine wichtige Rolle gespielt: „Es sah tatsächlich aus nach Cum-Ex-Geschäften“, hatte sie im August 2021 vor den Abgeordneten erklärt. Allerdings sei man sich nicht sicher gewesen. Sie habe Sorge wegen einer Klage gehabt, so die Beamtin vor dem PUA. Außerdem habe sie befürchtet, die Warburg-Bank könnte wegen der Millionen-Rückforderung in finanzielle Schieflage geraten.

Politisch ist der Fall seit Jahren hochsensibel. Der damalige Erste Bürgermeister Olaf Scholz und der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher gerieten wegen Kontakten zur Warburg-Spitze in die Kritik. Beide wiesen den Vorwurf politischer Einflussnahme stets zurück, auch die Finanzbeamtin hatte stets bestritten, dass die Politik in ihre Entscheidungen involviert gewesen sei.

„Die gesamte Verteidigung Tschentschers im Untersuchungsausschuss beruhte darauf, dass seine Verwaltung zu jeder Zeit nach Recht und Gesetz gehandelt habe. Sollte ein Gerichtsverfahren feststellen, dass dem nicht so war, trägt Tschentscher die Hauptverantwortung“, sagte David Stoop, Finanzexperte der Hamburger Linksfraktion, am Freitag.

Der Prozess wird vor einer Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Bonn stattfinden.