Christina Block: Kampf um die Kinder – auch Christian Lindner sollte helfen

Jahrelang hat Christina Block alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Kinder aus Dänemark zurückzuholen, die Kontakte der Unternehmerfamilie zur Politprominenz genutzt – und sich mit ihrem privaten Anliegen sogar an den damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gewandt, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Lindner sollte, zitiert das Abendblatt aus einer Chat-Nachricht, seinen Parteikollegen, Bundesjustizminister Marco Buschmann, auf den privaten Sorgerechtsfall der Unternehmerin aufmerksam machen. Der Mutter Christina Block geschehe großes Unrecht, es drohe gar ein Justizskandal. Absender des Hilferufs sei ein Mann aus Christina Blocks familiärem Umfeld gewesen.

Lindner lehnte Hilfe für Christina Block ab

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Lindner erklärte gegenüber dem Abendblatt, dass er der Bitte aus Rechtsgründen nicht gefolgt sei und Buschmann nicht kontaktiert habe. Block-Verteidiger Ingo Bott erklärt den ungewöhnlichen Vorstoß mit der Verzweiflung seiner Mandantin.

Auch bei Innensenator Andy Grote (SPD) hatte Christina Block während des Sorgerechtsstreits erfolglos angefragt, warum ihr Anliegen nicht „mit Eile“ vorangetrieben werde. Sogar das damalige dänische Kronprinzenpaar hatte sie um Hilfe gebeten. Beides hatte sie selbst im Prozess geschildert.

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Block rief auch den Polizeipräsidenten an

Der damalige Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bestätigte ebenfalls eine telefonische Anfrage von Christina Block. Das Anliegen: Ob der oberste Chef von Hamburgs Polizisten mal in ihrer Sorgerechtssache bei LKA und Generalstaatsanwaltschaft nachfragen könne? Meyer bestätigte das Telefonat und betonte im September 2025 gegenüber der MOPO: „Ich bin aber nicht tätig geworden.“

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Ganz anders der heutige FDP-Chef Wolfgang Kubicki, der einräumte, dass er sich als Bundestagsvizepräsident für Christina Blocks Interessen in dem privaten Sorgerechtsstreit eingesetzt hat: Er habe „versucht, über die Deutsche Botschaft in Kopenhagen und über die Dänische Botschaft in Berlin dazu beizutragen, dass Christina Block ihre Kinder sehen kann“.

Block: Einflussreiches Netzwerk

Auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) soll sich in der Sache Block bei der Deutschen Botschaft in Kopenhagen gemeldet haben – viel mehr Gewicht kann man einem privaten Anliegen nicht verleihen.

Zum Block-Netzwerk der einflussreichen Männer gehörte auch August Hanning, bis 2005 Chef des Bundesnachrichtendienstes (also des deutschen Auslandsgeheimdienstes!). Gegen ihn läuft derzeit ein eigenes Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einem früheren Entführungsversuch.

Dänemark setzte deutsches Block-Urteil nicht um

Die beiden jüngsten Block-Kinder waren trotz eines Urteils des Hamburger Familiengerichtes nicht zu ihrer Mutter zurückgekehrt, sondern leben seit August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark. Das dänische Familiengericht hatte den deutschen Richterspruch zwar anerkannt, aber nicht umgesetzt. Grund: Nach Gesprächen mit dem damals 9 Jahre alten Jungen und dem 12 Jahre alten Mädchen waren die dänischen Behörden zu der Überzeugung gelangt, dass die Kinder bei ihrem Vater bleiben wollen und die Durchsetzung des deutschen Urteils nur mit Zwang erfolgen könne. So ein Vorgehen sei aber nicht im Sinne des Kindeswohls, so die Dänen.

Die Block-Seite wirft dem Vater die gezielte Entfremdung der Kinder vor. An Silvester 2023 überfielen mehrere israelische Entführer die Kinder in Dänemark und verschleppten den Jungen und das Mädchen nach Deutschland, wo sie ihrer Mutter übergeben wurden. Christina Block steht derzeit als mutmaßliche Auftraggeberin der Entführung vor Gericht. Sie bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben.