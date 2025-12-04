„Chinesen raus“ – dann prügelten sie los: Drei junge Männer vor Gericht

Mitten in der Nacht sollen drei junge Männer am Bahnhof Altona eine Gruppe von sieben Menschen angegriffen, rassistisch beleidigt und einen 25-jährigen Musiker die Treppe hinunterzutreten versucht haben. Ab Donnerstag müssen sich die 21- und 22-Jährigen deshalb vor dem Jugendschöffengericht Altona verantworten – wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft sollen die drei im Juli 2023 am Treppenaufgang des Bahnhofs zunächst lautstark rassistische Parolen gerufen haben, bevor einer von ihnen am Geigenkasten des Musikers zog und ihm mehrere harte Tritte gegen den Oberkörper versetzte. Gemeinsam sollen sie anschließend auf den Mann und seine Begleiter eingeschlagen haben. Mehrere Opfer trugen Prellungen und Schwellungen davon; der Musiker konnte wegen der Verletzungen eine wichtige Klavier-Aufnahmeprüfung nicht antreten.

Einer der Angeklagten steht zudem wegen eines späteren Vorfalls erneut vor Gericht: Im September 2024 soll er ohne Führerschein und unter Cannabis-Einfluss ein Auto in einem Parkhaus gefahren und dabei gegen einen Streifenwagen gestoßen sein. Der Schaden beträgt laut Anklage rund 8400 Euro. (mp)